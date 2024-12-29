وصول سوزي الأردنية للمحكمة لنظر استئنافها على حكم حبسها سنتين

تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تعرف على تفاصيل أغلى غرامة مرور في مصر؟

كتب ـ أحمد عادل:

وصلت البلوجر "سوزي الأردنية" إلى مقر مجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، لحضور أولى جلسات الاستئناف المقدم منها على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين، وذلك على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات.

وكشف محمد الصفتي، محامي البلوجر سوزي الأردنية، تفاصيل رفض الاستئناف المقدم من موكلته وتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس سنتين.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن حكم محكمة الاستئناف بالحبس سنتين صدر غيابيًا وليس نهائيًا، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم معارضة استئنافية على الحكم الصادر.

وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت حكمًا بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات.