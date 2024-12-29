بسبب تسرب الغاز.. مصرع 3 أشخاص داخل شقة سكنية في حلوان

كتب- محمد فتحي:

لقي شخص وزوجته ونجلته مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة حلوان.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية في حلوان.

انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، وجود تسرب غاز في الشقة.

تم نقل الأب والأم ونجلتهم المتوفيين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على سبب الوفاة.