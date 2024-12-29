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مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن

08:00 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- صابر المحلاوي:

تُعقد وزارة الداخلية اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوي للإعلان عن تفاصيل قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاوني الأمن، حيث سيتم الكشف عن الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم للدفعة الجديدة، فضلاً عن مواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

ويتميز الالتحاق بمعهد معاوني الأمن بتحمل الدولة كافة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة للطلبة خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى حصول الطالب على مكافأة شهرية طوال مدة الدراسة، كما يتمتع الطلبة بنظام علاجي مجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

وزارة الداخلية معهد معاوني الأمن طريق السويس الصحراوي
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