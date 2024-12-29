خلاف انتهى بطعنة.. حبس المتهم بقتل شاب طعنًا في المرج

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالمرج، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر طعنًا بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة المرج بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب مقتولًا داخل دائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعند المعاينة تبين أن الشاب قد توفي نتيجة تعرضه لعدة طعنات نافذة.

وتوصلت التحريات الأولية التي كشفت عن أن المتهم والمجني عليه كانا على خلاف سابق، وفي يوم الحادث نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام المتهم باستخدام سلاح أبيض وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم. وواصلت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.