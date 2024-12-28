لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تجديد حبس طالبين بتهمة سرقة أجهزة مدرسة في أكتوبر

11:13 م السبت 28 ديسمبر 2024

تجديد حبس طالبين بتهمة سرقة أجهزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بأكتوبر، تجديد حبس طالبين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 3 أجهزة لاب توب من إحدى المدارس في منطقة حدائق أكتوبر.
كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من إحدى المدارس يفيد بتعرضها لعملية سرقة، حيث تم سرقة 3 أجهزة لاب توب من داخل المدرسة.
وتوصلت تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى أن الطالبين المتهمين في الحادث هما وراء واقعة السرقة، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هويتهما والقبض عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطالبين، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

حبس طالبين سرقة مدرسة سرقة أجهزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع