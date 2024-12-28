تجديد حبس طالبين بتهمة سرقة أجهزة مدرسة في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بأكتوبر، تجديد حبس طالبين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 3 أجهزة لاب توب من إحدى المدارس في منطقة حدائق أكتوبر.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا من إحدى المدارس يفيد بتعرضها لعملية سرقة، حيث تم سرقة 3 أجهزة لاب توب من داخل المدرسة.

وتوصلت تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى أن الطالبين المتهمين في الحادث هما وراء واقعة السرقة، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هويتهما والقبض عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطالبين، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.