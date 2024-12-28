تعمدت الإغراء.. تجديد حبس راقصة شهيرة بتهمة التحريض على الرذيلة

كتب- صابر المحلاوي:

قرَّر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس راقصة شهيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس ساخنة، بالإضافة إلى نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة والتحريض على الرذيلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الراقصة الشهيرة بعد ورود معلومات تفيد بقيامها بنشر مقاطع فيديو مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات مثيرة ومبالغ فيها في ملابس غير لائقة، ما أثار موجة من الغضب والجدل في الأوساط العامة.

وأظهرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهمة كانت تروج للفجور والتحريض على الرذيلة من خلال هذه الفيديوهات، حيث كانت تستهدف إثارة المشاهدين والتأثير على سلوكهم العام.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمة، التي اعترفت خلال التحقيقات بنشر الفيديوهات الموصوفة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.