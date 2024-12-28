"ضحك على بنتي".. تفاصيل تعدي عامل على طفلة زوجته في الصف

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، بالصف، بحجز عامل على ذمة التحريات، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على ابنة زوجته بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.

وأمرت بعرض الطفلة على الطبيب المتخصص لتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من سيدة يفيد بتعرض ابنتها، من طليقها، البالغة من العمر 14 سنة، لواقعة تعدي جسدى عليها من قِبل زوجها بمنطقة الصف، "ضحك على بنتي".

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتعدي جنسيًا على نجله زوجته، وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة، والتي أمرت بقاراها المتقدم.