الداخلية تنظم زيارة لوفد بحريني لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

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كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفدًا من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل في مملكة البحرين، في زيارة إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

بدأت الزيارة بعرض تفصيلي لمجسم يوضح مكونات المجمع ومنشآته المتعددة، مع التقاط صور تذكارية للوفد الزائر، ثم انتقل الحاضرون إلى جولة ميدانية شملت المركز الطبي، الذي يتميز بتجهيزات متقدمة تغطي كافة التخصصات لتقديم خدمات طبية شاملة للنزلاء.

كما اطلع الوفد على أماكن الأنشطة الرياضية والمطبخ، بالإضافة إلى مبنى التأهيل والتعليم الفني الذي يضم قاعة للرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة.

وفي جانب آخر من الجولة، تفقد الوفد مبنى روضة الأطفال المخصص للنزيلات الحاضنات وأطفالهن، حيث يتم توفير بيئة مناسبة للأطفال داخل مراكز الإصلاح. كما زاروا مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، التي تلبي احتياجات النزلاء الغذائية وتحقق الاكتفاء الذاتي للمجمع.

اختتمت الزيارة بحضور عرض فني موسيقي قدمه نزلاء ونزيلات المجمع في قاعة الاحتفالات، ما يعكس نجاح برامج التأهيل النفسي والاجتماعي التي تقدمها وزارة الداخلية.

في نهاية الجولة، أشاد الوفد البحريني بجهود وزارة الداخلية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وأثنوا على البرامج التأهيلية الشاملة التي تساعد النزلاء على إعادة الاندماج في المجتمع.

وأكدوا أن هذه الجهود تعكس رؤية متقدمة لتحقيق العدالة الجنائية مع الحفاظ على كرامة الإنسان.