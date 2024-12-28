جذبتها من شعرها... قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد معلمة لاعتدائها على تلميذة من ذوي الهمم

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، اليوم السبت، أن النيابة الإدارية قد باشرت التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها السيدة الأستاذة أميرة راشد - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح - مدير النيابة، أن الواقعة حدثت في 10 أكتوبر 2024. أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت المعلمة من التلاميذ أن يعلنوا درجاتهم في الاختبار بصوت عالٍ، وعندما ردت التلميذة بصوت منخفض، قامت المعلمة بجذبها من شعرها ثم طرحتها أرضًا، وقامت بجرها على الأرض حتى السبورة، وركلتها في ظهرها. كما أوقفتها أمام زملائها وأمرت أحد التلاميذ بإحضار أداة "جلدة" استخدمتها لضرب التلميذة على يدها مرتين.

وأفادت التلميذة في أقوالها أن خوفها منعها من إبلاغ أحد بما حدث في المدرسة، لكنها أخبرت والدها فور عودتها إلى المنزل.

كما استمعت النيابة لشهادة مدير المدرسة، الذي أكد أنه تم رفع تقرير إلى الإدارة التعليمية فور علمه بالواقعة، التي بدأت التحقيق في القضية على الفور. وأقر المدير أن المعلمة كانت تعلم أن التلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحتاج إلى مراعاة خاصة في الامتحانات.

وبمواجهة المعلمة المتهمة، اعترفت بأنها كانت ترغب في تأديب التلميذة حتى يدرك باقي التلاميذ ضرورة الالتزام.

وأوضحت التحقيقات أن ما قامت به المعلمة يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك انتهاكًا لعدد من القوانين التي تحمي حقوق الأطفال وذوي الإعاقة. وأكدت النيابة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية، بما في ذلك قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى لائحة الانضباط المدرسي التي تحظر تعرض الأطفال لأي إيذاء بدني.

وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة إحالة المعلمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعادها من العمل بالمدرسة وتكثيف الرقابة لتجنب حدوث مثل هذه الحالات في المستقبل.

وتتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بحقوق المرأة وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر البريد الإلكتروني: fem@ap.gov.eg أو عبر تطبيق "WhatsApp" على الرقم: 01501000884.