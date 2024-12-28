تفاصيل ضبط 17 شركة سياحية وهمية نصبت على المواطنين ببرامج سياحية وهمية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات (14 شركة و3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ مقرات لإدارتها داخل شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر داخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات، أبرزها:أختام وأكلاشيهات للشركات

جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها، ومجموعة من البرامج لرحلات دينية، وكشوف بأسماء عملاء الشركات، ودفاتر إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.