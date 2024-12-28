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ادعاءات إخوانية.. مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار السرقات على محور عمرو بن العاص

11:33 ص السبت 28 ديسمبر 2024

محور عمرو بن العاص

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كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ادعاء أحد الأشخاص انتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وزعمه تعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.

وأكد المصدر أنه لم يتم رصد أي بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص في هذا الشأن، وتم تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو الذي قام باختلاق الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

محور عمرو بن العاص جماعة الإخوان الإرهابية السرقات
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