تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تعرف على تفاصيل أغلى غرامة مرور في مصر؟



كتب -محمد الصاوي:

تُعد قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد حياة قائد السيارة والآخرين على الطريق. هذه المخالفة لا تقتصر على فرض غرامة تتراوح بين 5000 و10000 جنيه فقط، بل قد تصل عواقبها إلى الحبس أو التسبب في حوادث مروعة.

وتعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ حملات دورية للكشف عن المخالفين للحد من هذه الظاهرة.

كما أن تجاوز السرعات المقررة يُعد من أخطر المخالفات التي تعرض الجميع للخطر. السرعة الزائدة تزيد من احتمالية وقوع الحوادث الخطيرة، خاصة في الطرق السريعة. لذلك، وضعت الجهات المعنية غرامات تصل إلى 3000 جنيه لردع المخالفين وحماية الأرواح.



تهدف الغرامات المرورية إلى تعزيز الالتزام بقواعد المرور وضمان السلامة على الطرق، من خلال محاسبة المخالفين. وأوضحت وزارة الداخلية 9 أنواع من غرامات المخالفات التي تمثل إجراءات عقابية لتحفيز السائقين على اتباع التعليمات المرورية.

تشمل مخالفات المرور غرامات متنوعة تهدف إلى تعزيز الانضباط على الطرق، من بينها استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، السير بدون رخصة، تجاهل إشارات المرور، وتجاوز السرعات المقررة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. وفيما يلي تفاصيل تلك الغرامات:

وتختلف الغرامات حسب نوع المخالفة التي يرتكبها قائد المركبة، وتشمل:



غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه لقيادة المركبة دون رخصة.



غرامة بين 100 و500 جنيه لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.



غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.



غرامة بين 100 و3000 جنيه لتجاوز السرعات المحددة.



غرامة بين 100 و500 جنيه للتوقف العمد أعلى الجسور.



غرامة بين 200 و500 جنيه لتجاهل تعليمات رجال المرور.



غرامة بين 100 و500 جنيه لمخالفة السير في المسارات المحددة.



غرامة بين 100 و2000 جنيه لمخالفة إشارات المرور.



غرامة بين 100 و1500 جنيه لمخالفات اللوحات المعدنية، مثل التخريب أو تغيير اللون أو القيادة دون لوحات.

تشدد هذه الغرامات على أهمية احترام قواعد المرور كوسيلة للحفاظ على الأرواح وتجنب المخاطر التي تهدد سلامة الجميع.

غرامة تتراوح بين 5000 و10000 جنيه لقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات.