غير ميعاد فرحه.. تفاصيل مقتل شاب على يد والده قبل زفافه بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالهرم تفاصيل جريمة مروعة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره، بعدما لقي مصرعه على يد والده إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب تغيير موعد زفافه دون علم والده، وقررت جهات التحقيق استمرار حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيقات، أقر الأب بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتل ابنه، موضحا أن ابنه كان يستعد للزواج بعد أيام قليلة من خطوبته، واتفق مع أسرة العروس على موعد الزفاف.

وأكد الأب أنه بدأ بتجهيز العرس ودعا أقاربه من الصعيد، لكنه تفاجأ بتغيير نجله لموعد الزفاف دون الرجوع إليه، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت بمعاتبة بسيطة تحولت إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة حادة، انتهت بطعنه لابنه بسكين، ما أسفر عن إصابة نافذة بالرقبة أودت بحياة الشاب.

تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من مستشفى يفيد بوصول "محمد"، شاب في العقد الثالث، مصابًا بطعنة نافذة بالرقبة ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه.

بالتحقيقات والفحص، تبين أن المجني عليه كان على وشك الزواج ودخل في خلاف مع والده بسبب تغيير موعد الزفاف، وخلال المشاجرة، استل الأب سكينًا وطعن ابنه، ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل جثمان المجني عليه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم وأداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادث.