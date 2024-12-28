قصة هدير عبد الرازق من فيديو مخل إلى مواجهة القضاء

كتب- صابر المحلاوي:

"التحريض على الفسق والفجور، ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم القيم الأسرية للمجتمع".. بهذه الاتهامات بدأت قضية البلوجر هدير عبد الرازق، والتي تسدل المحكمة الاقتصادية، الستار فيها اليوم السبت.

بدأت القصة ببلاغ تقدمت به إحدى المحاميات ضد البلوجر هدير عبد الرازق إلى مباحث الإنترنت، متهمة إياها بنشر محتوى غير لائق يتضمن مقاطع فيديو مخلة وعرض ملابس تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري. ووفقًا للبلاغ، كانت هدير تظهر بمظهر لا يتناسب مع القيم السائدة، ما دفع السلطات لمراقبة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ إجراءات قانونية.

القبض على هدير عبدالرازق

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامتها في شقة بمدينة بدر بالقاهرة، حيث ألقت القبض عليها صباح الأحد. ضبطت الشرطة هاتفها المحمول، الذي بفحصه تبين احتواؤه على مقاطع فيديو مخلة. وعلى الفور، تم اقتيادها إلى جهات التحقيق لبدء الإجراءات القانونية.

تاريخ متكرر

كشفت مقدمة البلاغ أن هدير سبق اتهامها في قضيتين أخريين، صدر فيهما حكم بالحبس وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، ما زاد من خطورة الوضع القانوني لها.

أقوال المتهمة أمام النيابة

خلال التحقيقات، أنكرت هدير جميع التهم الموجهة إليها، مبررة أن الفيديوهات التي نشرتها كانت بغرض الترويج لمنتجات ملابس ومستحضرات تجميل، وليست بهدف التحريض على الفسق أو الفجور.

كما نفت وجود أي علاقات غير مشروعة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن زواجها السابق من صاحب ملهى ليلي كان السبب في سوء سمعتها، بعد محاولته إجبارها على مرافقته في أنشطته.