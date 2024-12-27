سيجارة السبب.. النيابة تحقق في وفاة عجوز ببولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في وفاة سيدة مسنّة داخل شقتها في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق يرجح أن يكون سببه عقب سيجارة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، للاستماع إلى أقوال الشهود والجيران، والتأكد من ملابسات الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بوفاة سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا إثر حريق داخل شقتها. وانتقل على الفور إلى مكان الحريق العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، والمقدم أحمد عصام، رئيس المباحث، مع القوة المرافقة لهما.

وبالفحص، تبين أن السيدة كانت تقيم بمفردها في الشقة، ويُرجح أن الحريق نشب نتيجة عقب سيجارة، وتم نقل جثمانها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل الواقعة.