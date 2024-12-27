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الداخلية تنفي وجود حالات اختطاف أطفال المدارس بالشرقية

07:36 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

المتهمان

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود حالات اختطاف أطفال بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية للاتجار بأعضائهم.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ولم يُستدل على بلاغات فى ذات الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر (حارس أمن بإحدى الشركات – مقيم بالشرقية).

بمواجهته اعترف بإختلاق الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية، وأقر بتصويره للمقطع بمساعدة زميل له بذات الشركة -تم ضبطه- وبمواجهته أيد ماسبق.

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