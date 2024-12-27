كساحة سيارات زيرو تسبب في تكدس مروري بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

تسبب حادث كساحة لنقل السيارات الملاكي في كثافات مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد، اليوم الجمعة.

غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام الريف الأوروبي دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الببلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق كساحة سيارات واسقوط إحدى المركبات "ع الزيرو" بالطريق.

إدرة المرور دفعت بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.