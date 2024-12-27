لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كساحة سيارات زيرو تسبب في تكدس مروري بـ"صحراوي الإسكندرية"

07:08 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

موقع الحادث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

تسبب حادث كساحة لنقل السيارات الملاكي في كثافات مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد، اليوم الجمعة.

غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام الريف الأوروبي دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الببلاغ، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق كساحة سيارات واسقوط إحدى المركبات "ع الزيرو" بالطريق.

إدرة المرور دفعت بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

حادث سيارة كساحة سيارات سيارات زيرو الريف الأوروبي الطريق الصحراوي المرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية