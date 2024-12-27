"سقوط حر" يثير لغزًا في مدينة الفردوس بالنهضة

كتب - محمد شعبان:

تحقق الجهات المختصة في العثور على جثة شخص أسفل عقار بالنهضة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ أهالي مدينة الفردوس عن جثة إثر ادعاء سقوط من علو.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وسماع شهود عيان أن الجثة لشخص سقوط من الطابق السابع بالعقار رقم 130 المكون من 13 طابقًا دون الجزم باختلال توازنه أم انتحاره.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العام التي طلبت التحريات حول الواقعة.