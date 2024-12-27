العثور على جثة أمام كنيسة بالمطرية

كتب - محمد شعبان:

خلصت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى عدم وجود شبهة جنائية بشأن جثة عثر عليها أمام كنيسة بالمطرية، الجمعة.

تلقى مأمور قسم المطرية إخطارًا من الخدمات المعينة لتأمين كنيسة العذراء مريم بجوار السنترال بوجود حالة وفاة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية وعدم وجود شبهة جنائية وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.