ضبط 4 عناصر إجرامية في البحيرة بحوزتهم 50 بندقية خرطوش

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهم 50 بندقية خرطوش بالبحيرة

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة أفادت قيام تشكيل عصابي يضم (4 عناصر إجرامية – مقيمين بنطاق محافظتي مطروح والبحيرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (50 بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.