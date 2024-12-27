خلافات مع سائق تتحول لجريمة ..5 أشخاص يختطفون ركابًا ويستولون على سيارة في المنيا

كتب- عاطف مراد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا 5 أشخاص، اعتدوا على سائق واستولوا على سيارته واختطفوا شخصًا مرافقًا.

تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باعتراض طريقه واستيقافه والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والاستيلاء على السيارة واختطاف شخص مرافق له "لا يعلم بياناته".

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وتحرير الشخص المحتجز (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بمحجر ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة سمالوط.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالتحصل من أحدهم على مبلغ مالي بزعم التنقيب غير المشروع عن الآثار ورفضه رد المبلغ فقاموا باختطافه وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) بمساعدة باقي المتهمين لإجباره على رد المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط (20 إيصال أمانة "بتوقيع المجني عليه" - السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة- السيارة الملاكي المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.