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ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

04:32 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

ضبط 4 متهمين حاولوا غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة

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كتب- عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 4 أشخاص (من بينهم 2 لهم معلومات جنائية) مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر أموالهم وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

قُدرت تلك الممتلكات بـ (160 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات متهمين حاولوا غسل 160 مليون جنيه
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