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ضبط عاطل في المنوفية حول منزله ورشة تصنيع أسلحة

03:16 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

ضبط عاطل في المنوفية حول منزله ورشة تصنيع أسلحة -

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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالمنوفية لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية أفادت قيام (عاطل له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – بندقية رش - الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن المنوفية ورشة لتصنيع الأسلحة النارية الأمن العام
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