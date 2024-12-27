"انت بقى بتاع التيك توك".. والد ضحية حادث الطعن بجامعة حلوان يروي التفاصيل الكاملة

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"كان شايل مطواة".. مفاجأة بشأن القبض على حمو بيكا

كتب- أحمد عادل:

كشف والد الطالب "عمر ناصر" ضحية الطعن بـ "مطواة" على يد طالب داخل جامعة حلوان، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن إصابته في الجانب الأيسر مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وقال والد "عمر ناصر" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أثناء سير نجله داخل جامعة حلوان رفقة عدد من أصدقائه، تعرض لمضايقة من طالب آخر وعدد من اصدقائه، قائلًا "أنت بقي عمر بتاع التيك توك".

وتابع والد الطالب المصاب، إنه نشبت بين "عمر" والطالب الآخر يدعى "ضياء" مشادة كلامية وذهب كلًا منهما في حال سبيله، ثم باغته المتهم بطعنة بسلاح أبيض "مطواة"، نُقل على إثرها للمستشفى.

وأضاف والد "عمر" أن نجله خضع لعملية جراحية لإيقاف النزيف، وتم إيداعه في الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالبين وإصابة أحدهما بطعنة نافذة في الجانب الأيسر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين إصابة طالب يدعى "عمر ناصر" بطعن نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله للمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية على الطالب المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.