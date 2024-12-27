إخلاء سبيل "حمو بيكا" في قضية السلاح الأبيض.. ومحاميه: محتجز على ذمة قضية أخرى

كتب- أحمد عادل:

أخلت جهات التحقيق بنيابة قصر النيل، سبيل مغني المهرجانات "حمو بيكا" عقب القبض عليه أمس بالزمالك بحوزته على سلاح أبيض "مطواة".

وكشف المحامي إبراهيم السعيد، دفاع مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، آخر تطورات القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض بالإضافة لوجود أحكام قضائية سابقة.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة أخلت سبيل "حمو بيكا" في قضية حيازة سلاح أبيض بضمان محل إقامته.

وتابع السعيد، إن مطرب المهرجانات "حمو بيكا" صدر ضده حكم قضائي في قضية تبديد خاصة بنقابة الموسيقيين، وتم سداد الرسوم وسيتم تقديم التصالح غدًا أمام الجهات المختصة.

وأضاف محامي "حمو بيكا"، إن قضية التبديد صادر بها حكم قضائي نهائي ضد المطرب لكن يجوز فيها التصالح، ويخرج المطرب بعد تقديم التصالح من طرف النقابة غدًا.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك، ظهر اليوم الخميس. وأكد مصدر مطلع، في تصريحات لمصراوي، أن خلال توقيف مؤدي المهرجانات محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا"، في أحد الأكمنة الأمنية في منطقة الزمالك، وخلال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى أنه بالفحص الأمني بشأنه تبين صدور 3 أحكام قضائية غيابية ضده.