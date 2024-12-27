الداخلية: ضبط 636 متهماً بحوزتهم أسلحة ومخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 468 متهما، بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت قرابة 415 كيلو جراما.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن 168 متهمًا، بحوزتهم 184 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 86310 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.





