صرخات أخيرة لم تمنع الكارثة.. كواليس تفحم أسرة كاملة في شقة المنيب

كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها سكان شارع المدرسة بضاحية المنيب المكتظة بالسكان، سحابة دخان مصدرها شقة بالطابق الأخير لعقار مجاور لمطعم كشري الزعيم.

صراخ متتالٍ شكل استغاثة أخيرة من قاطني الشقة أملا في تلقيهم أي مساعدة تكتب لهم النجاة لكن الواقع حمل تطورات خطيرة. ألسنة النيران حاصرت قاطني الشقة من جهة، وحالت دون تدخل الجيران من أخرى ليسقط 6 أشخاص -بينهم 3 أطفال- بين شقي الرحى.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

ورغم محاولات رجال الإطفاء لإنقاذ ما يكن إنقاذه إلا أن الواقع كان مريرًا. تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 6 وفيات طالت النيران أجسادهم.

فرق التدخل السريع استخرجت جثة واحدة وتم إيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين وسط عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وإجلاء باقي الجثامين.

الضحايا الست هم كل من: فايزة أحمد 60 سنة، علي مصطفى 41 سنة وشقيقته "همت 38 سنة" و3 أطفال أشقاء رحيم إبراهيم 13 سنة، يُسر 6 سنوات وتمارا 4 سنوات.

قوات الشرطة بقيادة مأمور قسم الجيزة فرضت كردونًا أمنيًا انتظرًا لوصول فريق من النيابة العامة الأدلة الجنائية للمعاينة وتحديد ملابسات الحريق.