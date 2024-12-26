فاجعة شقة المنيب.. مصدر يكشف هوية 6 ضحايا وسط النيران

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء 6 ضحايا لقوا مصرعهم في حريق شقة سكنية بالمنيب غرب الجيزة، الخميس.

الضحايا الست هم كل من: فايزة أحمد 60 سنة، علي مصطفى 41 سنة وشقيقته "همت 38 سنة" و3 أطفال أشقاء رحيم إبراهيم 13 سنة، يُسر 6 سنوات وتمارا 4 سنوات.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 6 وفيات وتم استخراج جثة وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين.