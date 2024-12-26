مصدر أمني: تفحم أسرة كاملة من 6 أشخاص بالمنيب

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن الحصيلة النهائية لحريق شقة سكنية بمنطقة المنيب غرب الجيزة، مساء الخميس.

قال المصدر إن جحيم النيران أودى بحياة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وتم استخراج جثة واحدة وسط محاولات لإجلاء 5 جثامين بموقع الحريق.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارً من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 6 وفيات وتم استخراج جثة وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين.