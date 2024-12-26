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فاجعة إنسانية في المنيب.. 5 جثث وسط جحيم النيران

10:18 م الخميس 26 ديسمبر 2024

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة المنيب فاجعة إنسانية أودت بحياة 5 أشخاص على الأقل داخل شقة سكنية، مساء الخميس.

مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن 5 وفيات -على الأقل- وتم استخراج جثة وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين.

ويجابه رجال الدفاع المدني مصدر النيران وسط محاولات؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة ومن ثم حضر إجمالي الخسائر.

حريق شقة حريق المنيب حريق الجيزة الدفاع المدني الحماية المدنية
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