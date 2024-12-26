لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سيدة تنجو من الموت حرقًا بسيناريو مثير في البساتين

08:29 م الخميس 26 ديسمبر 2024

حريق شقة سكنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

اضطرت سيدة للقفز من الطابق الثاني هربًا من ألسنة النيران إثر نشوب حريق بشقتها بمنطقة البساتين.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أحمد الصباح.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق بالطابق الثاني بالعقار رقم 29 المكون من 4 أدوار، وأن سيدة ألقت نفسها من شرفة الشقة هربًا من ألسنة النيران وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

حريق حريق البساتين حريق شقة القاهرة الدفاع المدني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي