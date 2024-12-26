سيدة تنجو من الموت حرقًا بسيناريو مثير في البساتين

كتب - محمد شعبان:

اضطرت سيدة للقفز من الطابق الثاني هربًا من ألسنة النيران إثر نشوب حريق بشقتها بمنطقة البساتين.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أحمد الصباح.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق بالطابق الثاني بالعقار رقم 29 المكون من 4 أدوار، وأن سيدة ألقت نفسها من شرفة الشقة هربًا من ألسنة النيران وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.