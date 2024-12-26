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فيديو يوقع بعصابة الكيف في مدينة نصر

08:08 م الخميس 26 ديسمبر 2024

قوات الشرطة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ترويج مجموعة من الأشخاص للمواد المخدرة بالقاهرة.

كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 عاطلين" لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بأحد شوارع الحى السابع بمدينة نصر.

عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الإستروكس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات مدينة نصر أمن القاهرة فيديو فيسبوك
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