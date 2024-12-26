مخرج بقناة شهيرة يكتب الفصل الأخير في حياة سيدة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على مخرج بقناة "تن" لاتهامه بإنهاء حياة سيدة صدمها بسيارته في أثناء عبورها الطريق بالهرم.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بدائرة القسم.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة وتحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت أنه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة مخرج تليفزيوني بقناة ten فوجئ بسيدة تعبر الطريق.

حاول المخرج تفاديها لكن محاولته بائت بالفشل فأطاح بها لأمتار متسببًا في مصرعها، وتم التحفظ عليه بديوان القسم وإيداع جثمان السيدة ثلاجة الموتى.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.