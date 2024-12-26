وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين بكلية الشرطة لعام 2025 رسميًا

كتب- علاء عمران:

اعتمد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، اليوم نتيجة القبول بكليات الشرطة للعام الدراسي 2025، حيث تم إعلان أسماء المقبولين بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المقررة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الرسمي أن المقبولين اجتازوا اختبارات القدرات، والفحص الطبي، والتحقيقات الأمنية بنجاح، ليتم قبولهم في دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبولين سيبدأون في استلام أوراق التحاقهم والالتحاق بالدراسة في الكلية في الفترة المقبلة.

وتوجهت وزارة الداخلية بأطيب التهاني للمقبولين، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة لعام 2025 باستخدام الرقم القومي ورقم الملف عبر الموقع الرسمي للوزارة. للحصول على النتيجة اضغط هنا