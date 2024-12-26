"أنا مريم العذراء".. كيف أنهت مضيفة الطيران التونسية حياة ابنتها؟

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، الستار عن قضية "أميرة ح." والمعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 سنة، على خلفية قتل ابنتها في منطقة الرحاب خنقًا بـ"حزام" حقيبتها".

وأثارت قضية المضيفة التونسية قاتلة ابنتها صاحبة الـ4 سنوات، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لما حملته من تفاصيل بشعة واعترافات مثيرة.

وقالت "أميرة" في تحقيقات النيابة العامة "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي وأنا بسميها "تجليات" بتوصلي رسالة أني مريم العذراء".

تابعت أنها اصطحبت ابنتها البالغة 4 سنوات لشقة سكنية في منطقة الرحاب، لممارسة الطقوس الخاصة بها وأنها تلقت تعلميات روحانية تأمرها بقتل ابنتها، فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها لتخليصها من الروحانيات السلبية ومقابلتها في العالم الآخر، وحاولت التخلص من حياتها بطعن نفسها بـ"سكين" في الرقبة قبل أن يقوم زوجها بإنقاذ حياتها.

وخلال جلسات محاكمة المضيفة التونسية، واجهتها هيئة المحكمة بالتهمة المنسوبة إليها وهي قتل ابنتها صاحبة الـ4 سنوات، وأنكرت "أميرة ح." الاتهامات الموجهة إليها وأنها لا تتذكر أيًا من تفاصيل الجريمة ولم تكن في وعيها أثناء تنفيذ الجريمة، قائلة "يا سيادة القاضي أنا أم وقلبي وجعني على بنتي كل ما أفتكر اللي حصل، وأنا مكنش في وعيي".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "أميرة ح." والمعروفة بـ"المضيفة التونسية"، بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامها بقتل ابنتها.