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مساعد وزير الداخلية يكشف معايير اختيار المقبولين بكلية الشرطة 2025

03:16 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أكاديمية الشرطة

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كتب- علاء عمران:
تشهد أكاديمية الشرطة اليوم الخميس، عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسي 2025.
ويكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في القاهرة الجديدة، عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، ومن أبرزها المعايير الموضوعة في اللوائح الداخلية والمنظمة للقبول، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المقررة وتحقيق المستهدف من المتقدمين في اختيار أفضل العناصر.
كما يكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة؛ عن إجراءات إعلان المقبولين في كلية الشرطة بالطرق المعروفة من خلال القنوات الشرعية لوزارة الداخلية من بينها الطريقة الأولى؛ بأن يتم إرسال رسالة نصية.
أما الطريقة الثانية؛ فتكون من خلال اتصال تليفوني على هواتف الطلاب المقبولين من أكاديمية الشرطة.

أكاديمية الشرطة وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة
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