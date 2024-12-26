حكم قضائي عاجل ضد مضيفة الطيران التونسية قاتلة ابنتها

كتب:أحمد عادل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة "أميرة ح." والمعروفة بـ"المضيفة التونسية"، بالسجن المشدد 15 سنة على خلفية اتهامها بقتل ابنتها.



وكانت وصلت "أميرة ح." مضيفة الطيران التونسية، وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة النطق بالحكم على خلفية اتهامها بإنهاء حياة طفلتها في منطقة الرحاب، وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلي، وشريف السعيد، وسكرتارية وليد فراج ومحمود ممدوح.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.