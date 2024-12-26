سجائر إلكترونية مخبأة في كيس أسود.. لماذا عاقبت المحكمة سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة شمال بمحكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها على المطرب "سعد الصغير" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز وحيازة جوهر الحشيش والترامادول.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي وولاء وجدي طاهر، وبحضور يحيى أحمد عبدالكريم وكيل النائب العام.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير، عثر بداخل حقيبة السفر - متوسطة الحجم - على 9 سجائر الكترونية أربعة منهم مخبأين بداخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت بينما عثر على سيجارة الكترونية بداخل حقيبة اليد، وجميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها.

وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وتقرير تحليل عينة بول المتهم، حيث شهد مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي - أنه في نحو الساعة 10.30 صباحًا وحال مباشرته لمهام عمله بفحص أمتعة ركاب الرحلة القادمة من مدينة الدوحة - قطر - بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي بواسطة جهاز الكشف بالأشعة - اكس راى - تبين له وجود كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بحقيبتي المتهم فتم تفتيشهما بواسطة الشاهدين الثاني والثالث.

وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن السجائر الإلكترونية الـ 9 تحتوي جميعها على سائل زيتي اللون بلغ وزنه 224 جرامًا، وتبين أن السائل في هذه السجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. كما أثبت تقرير تحليل عينة بول المتهم احتواء العينة على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول، وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجة في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

حيث أقر المتهم "سعد الصغير" في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للسجائر الإلكترونية المضبوطة داخل أمتعته، إلا أنه ذكر أنه لم يكن يعلم بأنها تحتوي على جوهر مخدر. مثل المتهم أمام المحكمة وأصر على أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات، وأضاف أنه يعاني من آلام شديدة نتيجة إصابته بالرباط الصليبي، ويتداوى من خلالها بتعاطي جوهر الترامادول المخدر. قدم الدفاع الحاضر معه مستندات تؤيد دعواه، تضمنت تذاكر طبية، وطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه بناءً على بطلان القبض والتفتيش الذي تعرض له، لانتفاء مظنة التهريب، وعدم علم المتهم بحقيقة المخدر المضبوط في أمتعته أثناء تواجده بالدائرة الجمركية، بالإضافة إلى بطلان إجراءات التحريز والتحليل.

حيث أن المحكمة اطمأنت لما سطره شهود الإثبات في الأوراق وما شهدوا به في التحقيقات من ضبط المتهم حائزًا ومحرزًا للمخدر المضبوط، واقتنعت بتصويرهم لواقعتَي الضبط والتفتيش، واطمأنت إلى صحة الدعوى وسلامة إجراءاتها. ومن ثم، تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الصدد، حيث لا يعدو ذلك أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق، ويقصد بها إفلات المتهم من العقاب. وحيث أن إنكار المتهم لا تعوّل عليه المحكمة، لأنه كان يهدف به التهرب من التهمة المسندة إليه، فضلًا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي قدمتها المحكمة، والتي تساندت واطمأنت إليها المحكمة تمامًا. بناءً على ذلك، تأخذ المحكمة بما خلصت إليه من هذه الأدلة. كما تلتفت عن أوجه دفاعه الموضوعية، لأنها تدور بشكل رئيسي حول التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد الصغير بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه.