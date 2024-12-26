الحبس 3 سنوات لصاحب شركة ألبان دهس طالبين أعلى محور 26 يوليو

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح كرداسة؛ اليوم الخميس، بمعاقبة عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، بالحبس مع الشغل 3سنوات وكفالة 100 ألف جنيه في واقعة اتهامه بقتله عن طريق الخطأ شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، جراء حادث تصادم مع سيارة ملاكي تحت تأثير المواد المخدرة.

وتضمن منطوق الحكم؛ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية 100 ألف جنيه عن تهمة القتل الخطأ وتم نسخ صورة من الأوراق لواقعتي تعاطي المتهم لجوهري الترمادول والحشيش وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأثبت محمد مرعي الحاضر عن ورثة المجني عليهما، حضوره أمام هيئة المحكمة وادعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما قدم طلب لهيئة المحكمة بإعادة الدعوي للمرافعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات كون المتهم ارتكب الحادث تحت تأثيرالمخدرات، كما قدم حافظة مستندات تحوى على 60 مخالفة مرورية سابقة سرعة جنونية.

وحضر المتهم من محبسه في حراسة أمنية مُشددة، وذلك لحضوره جلسة مُحاكمته في القضية.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية بالجيزة، عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالدعوى رقم16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، نسبت للمتهم "م.م" ـ رئيس مركز إدارة شركة ألبان شهير بأكتوبر، تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عمرو أحمد"، و "محمد ماجد"، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله و عدم احترازه، ومراعاته القوانين، في إتلاف سيارة رقم ( ٧٦٤٣ م ل)، وقاد مركبة آلية بطريقة يجم عنها الخطر، وذلك في 27 نوفمبر من العام الحالي.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد التخصصي، الموقع على "محمود" قبل وفاته أنه يعاني من كسر بلوح الكتف الأيسر ويحتاج إلى علاج مع حامل ذراع لمده 6 أسابيع، وكسر بضلوع القفص الصدري بالجهة اليمنى ويحتاج إلى عمل إشاعات.

وثبت من تقرير الطب الشرعي، أن عينة الدماء المأخوذة من "م.م"، وبمضاهاتها لبيان عما إذا كان المتهم تعاطى أي مخدر أو مسكر من عدمه، إذ تبين أن عينة تحاليل المخدرات، إيجابية لأيض الحشيش ومخدر الترمادول.

أمام جهات التحقيق بنيابة كرداسة، أنكر المتهم تعاطيه للمواد المخدرة و ارتكابه للواقعة، عقب إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة بعد وقوع الحادث.