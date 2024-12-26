لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سقوط سقف غرفة وإخلاء شقتين ببولاق الدكرور

01:10 م الخميس 26 ديسمبر 2024

سقوط سقف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لحظات صعبة عاشها سكان منزل بكفر طهرمس ببولاق الدكرور إثر سقوط جزء من سقف حجرة.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بمنطقة داير الناحية.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري تحسبًا لأي طوارئ تنسيقًا مع الحي.

تبين بالفحص سقوط جزء من سقف غرفة بشقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 8 شارع الليثي، والمكون من 4 طوابق دون وقوع إصابات.

الشرطة أخلت شقتين بالطابقين الأرضي والأول كإجراء احترازي؛ لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

سقوط سقف سقوط سقف غرفة بولاق الدكرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد