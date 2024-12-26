سقوط سقف غرفة وإخلاء شقتين ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

لحظات صعبة عاشها سكان منزل بكفر طهرمس ببولاق الدكرور إثر سقوط جزء من سقف حجرة.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بمنطقة داير الناحية.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري تحسبًا لأي طوارئ تنسيقًا مع الحي.

تبين بالفحص سقوط جزء من سقف غرفة بشقة بالدور الأرضي بالعقار رقم 8 شارع الليثي، والمكون من 4 طوابق دون وقوع إصابات.

الشرطة أخلت شقتين بالطابقين الأرضي والأول كإجراء احترازي؛ لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.