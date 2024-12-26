مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه في أسيوط

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية، فيما لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات في أسيوط، كما أصيب ضابط شرطة.

استهدفت قطاعات "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة مديريات أمن.

تمكنت القوات من ضبط عناصر تلك البؤر، وأسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط، بعدما بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.

وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت حوالي طن من المخدرات "حشيش – بانجو – آيس"، بالإضافة إلى 270 ألف قرص مخدر لعقاقير "كبتاجون – تامول – ترامادول"، إلى جانب 79 قطعة سلاح ناري "رشاش جرينوف – 43 بندقية آلية وخرطوش – 34 فرد خرطوش" وطبنجة وعدد كبير من الطلقات.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.