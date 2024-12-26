ربطوها وصعقوها بالكهرباء.. حفلة تعذيب تنتهي بقتل فتاة بسبب علاقة عاطفية

كتب-أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل فتاة على يد أفراد أسرتها في منطقة المرج بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وآخر، عن قيام المتهمين بتعذيب الفتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11859 لسنة 2024 جنايات المرج، أن المتهمين "عبدالله إ." و"إمام ع." و"إبراهيم ع." و"عادل إ." (هارب) و"أحمد ع." (هارب) و"مسعد م." (هارب)، قتلوا المجني عليها "دينا ع." مع سبق الإصرار، لعلمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وأخر تأججت نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين قاموا باصحاب المجني عليها إلي مسكن أحدهم اعدوه لذلك الغرض وقاموا بتوثيقها في كرسي لشل حركتها، وأقدموا على تعذيبها صعقًا بالكهرباء حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت يتقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على المتوفية إلى رحمة مولاها تبين وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين، ومناطق لقرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير، أن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث، من مثل التصوير الوارد والتاريخ بمذكرة النيابة العامة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة "دينا ع." وظاهر عليها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشبه وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفي، وبإجراء التحريات تبين التأكد من وجود شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة أفراد أسرة الفتاة بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر، وتم ضبط المتهمين من الأول للثالث وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.