الداخلية تضبط 6 شركات وهمية للنصب السياحي

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار"، من ضبط 6 شركات ومكتب غير مرخص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة.

وكشفت التحريات أن الشركات المتورطة أوهمت عملاءها بأنها مرخصة وتروج لخدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت المداهمات عن العثور على مضبوطات تشمل صور جوازات سفر، تأشيرات رحلات دينية وزيارات، باركودات خاصة بالرحلات، برامج سياحة دينية، دفاتر إيصالات نقدية، حسابات بنكية، وكشوف بأسماء العملاء ومعاملاتهم، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية وإعلانات عن رحلات سياحية داخلية.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.