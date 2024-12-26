الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن ضرباتها الحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بلغت قيمتها المالية قرابة 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.