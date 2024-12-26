بعد قليل.. الداخلية تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025 - (كيفية الاستعلام عنها)

كتب- علاء عمران:

تعقد وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة لعام 2025، للدفعة الجديدة من الطلاب وكلية الشرطة والضباط المتخصصين.

يتضمن المؤتمر عرض الضوابط والمعايير التي اعتمدتها أكاديمية الشرطة لاختيار الطلاب الجدد، على أن يتم إبلاغ المقبولين من خلال رسائل نصية واتصالات هاتفية فور إعلان النتيجة.

يُقام المؤتمر في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات الأكاديمية، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للنتيجة.

وأكد مصدر أمني أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، بعد استكمال كافة أعمال التدقيق والمراجعة لضمان اختيار أفضل العناصر بناءً على نسب النجاح في الاختبارات.

وأضاف المصدر أن أكاديمية الشرطة ستقوم بإبلاغ المقبولين مباشرة عبر الهاتف لاستكمال إجراءات التحاقهم.

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة لعام 2025 باستخدام الرقم القومي ورقم الملف عبر الموقع الرسمي للوزارة. من هنا (https://moi.gov.eg/Account/Login)