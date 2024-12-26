حكاية جبل أبو رواش.. الموت يجمع العمال في حفرة الآثار



كتب ـ رمضان يونس:

ضاقت حياة "محمد جود" ورفيقه "محمد الوراقي" ذرعًا، وظنا أن بحثهما عن الآثار في جبل أبو رواش سيُخرجُهما من مأزقهما بالعثور على "لُقية"، لكن ما آلت إليه الأمور كلفهما حياتهما بشكل مأساوي.

داخل حفرة في أعماق جبل أبو رواش، تلاشت آمال الشابين وانتهت أحلامهما بين الرمال، عقب انهيار الحفرة فجأة دون سابق إنذار أثناء تنقيبهما عن الكنز الخفي.

بعد نحو 72 ساعة من البحث المضني في رمال الجبال العاتية، انتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة لقوات الدفاع المدني بالجيزة جثة شاب ثلاثيني انهارت عليه حفرة في جبل أبو رواش أثناء تنقيبه عن الآثار، فيما لا تزال القوات تكثف عملياتها للبحث عن الجثة المفقودة.

كان قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار حفرة على عاملين أثناء تنقيبهما عن الآثار في جبل أبو رواش، مما أسفر عن مصرعهما داخل الحفرة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الشابين المتوفيين كانا ينقبان بطريقة غير شرعية عن الآثار داخل الجبل.

أودعت الشرطة الجثة التي عثرت عليها قوات الإنقاذ البري في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة للدفن، فيما لا يزال البحث جاريًا عن باقي المفقودين.