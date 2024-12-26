البلوجر سوزي الأردنية.. نظر الطعن على حبسها عامين

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، الطعن المقدم من البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وكان محمد الصفتي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، كشف آخر تطورات الدعوى المقامة ضدها، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وقال الصفتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة المختصة قررت رفض الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية، وقضت غيابيًا بتأييد حكم محكمة جنح المطرية بالحبس سنتين للمتهمة وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.