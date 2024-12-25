رصاص وخطف ومطاردة.. الشرطة تكشف ملابسات جريمة مغاغة المروعة



كتب-عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ ورد إلى مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بشأن قيام ثلاثة مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بإطلاق أعيرة نارية تجاه عامل، مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافات مالية بينهم.

تمكنت التحريات من تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة عناصر إجرامية يقودهم شقي خطر سبق اتهامه في عدة جنايات، من بينها سرقة بالإكراه، حيازة أسلحة، مخدرات، استعمال قوة، وحريق عمد.

استهدفت القوات المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر ذلك عن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما بندقية آلية ومركبة "التوك توك" المستخدمة في الجريمة.

حاول المتهم الثالث الهروب باختطاف مواطن والتوجه إلى منطقة جبلية بسمالوط، إلا أن القوات الأمنية نجحت في تتبعه. وخلال تبادل إطلاق النيران مع المتهم، لقي مصرعه، وتم تحرير المواطن المخطوف وضبط بندقية آلية و4 خزائن بحوزته.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.