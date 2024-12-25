بالبدلة الحمرا.. أول رد فعل لـ"سفاح التجمع" بعد تأييد حكم إعدامه (صور)

ما المصير المنتظر لـ"سفاح التجمع" بعد حكم الإعدام للمرة الثانية؟

"قطعوها في كرتونة".. قرار من النيابة في جريمة قتل طفلة "وردان"



كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الستار عن حكمها في قضية "سفاح التجمع"، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي المضمون قررت تأييد حكم محكمة أول درجة بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل 3 سيدات.

وظهر "كريم س" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" داخل قفص الاتهام بالبدلة الحمراء لأول مرة، ودخل المتهم في حالة من الصدمة والذهول عقب سماع هيئة المحكمة بتأييد حكم الإعدام، قبل أن تقوم قوة أمنية باصطحابة لمحبسه.