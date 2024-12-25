سرقة مقتنيات شاليمار شربتلي.. قرار عاجل من الجنح بشأن المخرج عمر زهران

التحفظ على "سوزي الأردنية" لحين الفصل في استئنافها على حكم حبسها

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران، المدان بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بسرقة مقتنيات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 8 يناير المقبل، مع التصريح للدفاع بتنفيذ الطلبات.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المخرج، المقدم من المستشار مرتضى منصور وشريف حافظ، الذين طالبوا باستدعاء الفنانة شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، وضابط المباحث لسماع شهاداتهم، إضافة إلى استدعاء المحاسب مصطفى النبوي، السائق محمد بدوي، والفنان عمرو سعد الذي تواصل مع المخرج قبل القبض عليه.

كما طالب الدفاع بتحديد الموقع الأخير لوجود موكله قبل ضبطه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمسكنه لإثبات براءته، مشيرين إلى كيدية الاتهام وتلفيقه. وقدم الدفاع مستندات تثبت ملكية المجوهرات محل الاتهام للفنانة، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.

وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المخرج عمر زهران عامين مع الشغل، وإدانته بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه، فيما برأت المتهم الثاني في القضية.

وأوضح زهران خلال جلسة استجوابه، أن الفنانة اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه، وأشارت في بلاغها إلى أنه أعاد 200 مليون منها، بينما دار الخلاف حول رد المبلغ المتبقي. وقال في دفاعه: "لو أخذت 200 مليون، لماذا أعيدها؟".

وشهدت الجلسة حضور الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة، حيث أكدتا معرفتهما بالمخرج، نافيتين علاقته بالواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني إلى محكمة الجنح العاجلة، في القضية التي حملت رقم 7439 لسنة 2023، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي.